Meer beelden blote saunabezoekers online dan gedacht

Het probleem met beveiligingscamera's in een sauna in Nederasselt is groter dan gedacht. De beelden van zeker honderd naakte gasten zijn op verscheidene websites te vinden.

Eerder werd al bekend dat ook kleedkamerbeelden van Oranje-handbalsters die in de sauna waren naar buiten waren gekomen.

De directeur van de sauna ging er eerder van uit dat het om hooguit vijftig mensen zou gaan; de beelden zouden in een dag zijn gemaakt. Bovendien zouden veel beelden alweer van websites zijn verdwenen, maar ze zijn nog steeds overal te vinden.

Aangifte

Een hacker had in 2016 toegang tot drie camera's in de sauna in Nederasselt. De hacker kon dagenlang zijn gang gaan. Het is niet duidelijk wie de hacker is.

De directeur van de sauna doet opnieuw aangifte nu er meer beelden online zijn gezet dan gedacht.