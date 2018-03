De stroomstoring in Amsterdam is voorbij. Ruim 24 uur nadat de elektriciteit in een aantal wijken van de hoofdstad wegviel, heeft iedereen weer stroom.

In totaal werden 28.000 huishoudens getroffen door storing. De laatste duizenden huishoudens zijn vanochtend weer aangesloten.

Ook musea, zoals het Rijksmuseum en het Allard Pierson Museum, hadden er last van. De musea moesten gisteren eerder sluiten doordat de verlichting was uitgevallen.

Brand

Tijdens het opstarten van de stroomvoorziening vlogen rond middernacht twee elektriciteitskasten in de buurt van het Rembrandtplein in brand. "Er komt bij het opstarten van de stroom zo veel stroom doorheen, dat er brand is ontstaan", zei een brandweerwoordvoerder.

Gistermiddag raakten twee installateurs gewond na een enorme steekvlam, die uit de grond kwam. De steekvlam ontstond waarschijnlijk als gevolg van een kettingreactie, toen er bij graafwerkzaamheden elders in de stad een stroomkabel was geraakt.