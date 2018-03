Grote stroomstoring Amsterdam: Rijksmuseum ontruimd en geen trams

Een stroomstoring veroorzaakt in het centrum van Amsterdam problemen. Bijna 30.000 aansluitingen zijn getroffen, vooral in Amsterdam-Zuid. Het Rijksmuseum is uit voorzorg ontruimd; de verlichting is uitgevallen. Het museum blijft de komende uren nog dicht.

Noodaggregaten nemen de elektriciteitsvoorziening in het Rijksmuseum over. "De collectie loopt geen gevaar", zegt een woordvoerder.