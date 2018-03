Bouw Europees Geneesmiddelenagentschap begint in juni

De bouw van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in Amsterdam begint in juni. Vandaag werd bekend dat het Rijk de opdracht heeft gegund aan Dura Vermeer en dat met de bouw op de Amsterdamse Zuidas 255 miljoen euro is gemoeid. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw eind november 2019 klaar is.

Omdat het bureau al in april 2019 van Londen naar Amsterdam verhuist, komt er eerst een tijdelijk onderdak: het Spark-gebouw bij station Sloterdijk.

900 medewerkers

Het EMA houdt zich onder meer bezig met de beoordeling en registratie van nieuwe geneesmiddelen. Het gaat weg uit Londen, omdat de Britten uit de Europese Unie stappen.

Het gebouw in Amsterdam biedt plaats aan 900 medewerkers, afkomstig uit dertig landen. Dura Vermeer gaat het voorontwerp van architect Fokke van Dijk nu verder uitwerken. Het bedrijf doet na de bouw ook 20 jaar het onderhoud. Dura Vermeer werkt daarbij samen met andere bedrijven.

Dat Nederland het EMA zou krijgen, werd november vorig jaar bekend. Na een paar stemmingsronden bleven alleen Amsterdam en Milaan als kandidaat over. Uiteindelijk won Amsterdam, na loting. De Italianen hebben overigens aangekondigd dat ze zich niet bij Amsterdam als vestigingsplaats neerleggen. Maar algemeen wordt aangenomen dat hun protest geen succes zal hebben.