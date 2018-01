Italië wil EMA alsnog naar Milaan, nu in Amsterdam beperkte ruimte is

Italië gaat de Europese Commissie en andere autoriteiten vragen of het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) in plaats van naar Amsterdam niet toch naar Milaan kan verhuizen na de brexit.

Dat melden persbureau Reuters en Italiaanse media. Vandaag werd bekend dat het EMA tijdelijk in een gebouw bij station Sloterdijk zal huizen. Daar is veel minder ruimte dan in het definitieve EMA-gebouw, dat naar verwachting in november 2019 klaar is.

Dit werd bekend op een persconferentie met minister Bruins voor Medische Zorg, locoburgemeester Udo Kock van Amsterdam en EMA-directeur Guido Rasi.

Niet full speed

De laatste liet daar volgens het FD doorschemeren dat hij "enigszins knarsetandend" akkoord ging met het tijdelijke onderkomen. "Het is de helft van de ruimte die we eigenlijk nodig hebben en minder comfortabel dan we gewend zijn. Het is werkbaar, maar het zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden en sommige activiteiten kunnen niet 'full speed' worden voortgezet."

Daarom zou Italië de Europese Commissie en andere autoriteiten vragen de beslissing voor de nieuwe locatie te heroverwegen. Het EMA-kantoor staat nu nog in Londen. In maart 2019 komt het agentschap naar Amsterdam.

In november werd na een maandenlange intensieve lobby duidelijk dat het EMA naar Amsterdam komt. In de 'finale' viel eerst Kopenhagen af en uiteindelijk won Amsterdam in Brussel via een loting van Milaan.