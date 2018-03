Nederlandse staalindustrie haalt verhaal bij ambassade VS

De Nederlandse staalindustrie heeft vanmiddag gesproken met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Staalreus Tata Steel en brancheorganisatie FME uitten hun zorgen over de door president Trump aangekondigde heffingen op staal en aluminium.

Nederlandse staalbedrijven willen dat de heffingen niet worden ingevoerd. Mocht dat toch gebeuren, dan pleiten ze voor een uitzonderingspositie. Tata Steel zegt producten te maken die op dit moment in de Verenigde Staten nog helemaal niet gemaakt kunnen worden en die de Amerikaanse auto-industrie hard nodig heeft.

'Hoekstra begripvol'

Topman van de staalgigant, Theo Henrar, en Ineke Dezentjé Hamming van FME zeggen dat het een goed gesprek was. Ook de Amerikaanse ambassade laat in een statement weten dat het een constructieve bijeenkomst was.

Volgens Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de brancheorganisatie voor technologische industrie, had Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, veel begrip voor het standpunt van FME en Tata Steel. "Hij heeft ons toegezegd dat hij onze zorgen ook gaat overbrengen aan president Trump."

Ook hebben de vertegenwoordigers van de Nederlandse staalindustrie gesproken over een samenwerking om dumping-praktijken tegen te gaan, zegt Dezentjé Hamming. "Ik heb begrepen dat hij daar wel oren naar had. Dus ik kan me voorstellen dat we daar nog een vervolggesprek over gaan hebben."

Theo Henrar, bestuursvoorzitter van Tata Steel hoopt dat Amerika alleen maatregelen gaat nemen tegen de landen die staal dumpen. "Dus niet tegen Nederland, en ook niet tegen de EU. Maar China dumpt staal, Rusland dumpt staal, Brazilië dumpt staal, neem daar de maatregelen tegen."

Toch blijft de ambassadeur erbij dat bij de heffingen op staal geen sprake is van oneerlijke handelspraktijken. "De ambassadeur heeft kenbaar gemaakt dat de staal- en aluminiumindustrie belangrijke sectoren zijn, van vitaal belang voor onze brede nationale veiligheidsbelangen", staat in het statement van de Amerikaanse ambassade.