Italië stevent af op historisch lage opkomst bij verkiezingen

Na de Tweede Wereldoorlog lag de opkomst in Italië steevast rond de 90 procent omdat stemmen verplicht was. Toen in de jaren 90 de stemplicht werd opgeheven, bleef de opkomst lange tijd boven de 80 procent. In 2006 was het 83 procent, in 2008 ruim 80 procent.

Om 12.00 uur, vijf uur nadat de stembureaus werden geopend, was de opkomst 19,3 procent. Vijf jaar geleden was dat 15 procent, maar toen mocht er twee dagen worden gestemd. Er wordt gestemd voor zowel de Italiaanse Tweede Kamer als de Senaat. Na 23.00 uur, als de stembureaus sluiten, volgt een eerste exitpoll.