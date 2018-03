Ook in het ooit zo linkse Cascina is het nu 'Italianen eerst'

Het is druk en levendig op de markt in de winkelstraat van Cascina. De kraampjes ontnemen het zicht op de oude meubelwinkels die nu stuk voor stuk leeg staan. In het midden van die markt staan vier mensen in blauw-gele fleecejacks te flyeren voor de anti-migratiepartij Lega. De partij die in 2016 de macht greep in Cascina.

De gemeente was sinds de Tweede Wereldoorlog een links bastion. Net als grote delen van Toscane. Maar de economische teloorgang maakte de Cascinesen pessimistisch over links, en de komst van het asielzoekerscentrum was voor veel mensen de druppel. Voor het eerst in zeventig jaar koos men een rechtse burgemeester. De inmiddels 30-jarige Susanna Ceccardi, van de Lega.

'Overvol en onhygienisch'

"De massale immigratie van de afgelopen jaren heeft de mensen van mening doen veranderen", aldus Ceccardi. "Mensen die traditioneel links stemden zijn nu naar ons gegaan. Immigratie boeide hen vroeger niet omdat de aantallen toen niet zo groot waren als nu."

Een van haar belangrijkste missies is om het azc te sluiten. "Het zit overvol, en het is onhygiënisch." En de omwonenden hebben er last van." Maar priester 'Don' Elvis Ragusa is het daar totaal niet mee eens. "Het zijn er maar zestig joh. Ze worden aangepakt vanwege hun huidskleur. En dat noem je gewoon racisme."

Don Elvis krijgt veel jonge migranten uit het azc in zijn kerk. Hij sprak ze ooit aan in Pisa, en sindsdien haalt een aantal kerkgangers ze elke zondag op met een auto. "Het zijn aardige jongens. Cascina heeft echt andere problemen. Er zijn drugsdealers. Winkels blijven sluiten. Er zijn gebroken gezinnen. Dat zijn de problemen van Cascina."

Prima gli italiani

"Hij kan wel migranten ophalen bij het AZC. Maar toen we hem vroegen of hij mensen in het verzorgingshuis wilde ophalen liet Don Elvis niets van zich horen," reageert de burgemeester. De reactie past in het imago van de Lega. Het motto is 'Prima gli italiani'. Italianen eerst.

De priester en de burgemeester hebben desondanks respect voor elkaar en blijven met elkander in gesprek. Maar de spanningen over de migranten lopen op. Onlangs kreeg de burgemeester een kogelbrief opgestuurd. "Martin Luther King was bereid te sterven voor zijn idealen. Daar heb ik in alle eerlijkheid geen zin in." Toch blijft ze staan voor haar politieke ideeën. "Misschien zal ik mijn toon wat matigen, maar ik zit in de politiek omdat ik in mijn visie geloof."

'Zo kan het niet langer'

En zo is Cascina Italië in het klein. Een land dat migrantie niet gewend was, kreeg de afgelopen vier jaar 600.000 migranten binnen. En dat in een economie die sinds het begin van de crisis in 2008 nog steeds niet loopt. De werkloosheid is weer een tikje gegroeid naar ruim 11 procent. En met 1,5 procent economische groei blijft Italië ver achter bij de rest van Europa. Alleen Griekenland doet het slechter.

Kortom, de Italianen zijn het zat en scharen zich voor een groot deel achter de visie van de burgemeester van Cascina. De centrumrechtse coalitie waarin de Lega zit, staat met pakweg 39 procent van de stemmen op pole-position om de verkiezingen zondag te winnen. De huidige linkse regeringspartij dreigt fors afgestraft te worden.

"Zoals het nu gaat kan het niet langer in Cascina," zegt Mauro in de koffiebar. Hij is inmiddels vrachtwagenchauffeur en wacht tot hij weer een ritje heeft. Zijn maatje Saraci vult hem aan. "Niet alleen in Cascina, maar in heel Italië."