SPD-leden zeggen 'ja' tegen coalitie met CDU/CSU van Merkel

De SPD en CSU, de Beierse zusterpartij van CDU, maken de komende tijd hun ministers bekend. SPD-leider Olaf Scholz zei dat zijn partij drie mannen en drie vrouwen aandraagt. De verwachting is dat het vierde kabinet-Merkel op 14 maart wordt be√ędigd.

Spannend

Vooraf was het spannend of de SPD-leden het coalitie-akkoord zouden goedkeuren. Na het verlies bij de verkiezingen op 24 september was er binnen de partij veel weerstand tegen een nieuwe regeertermijn met de christendemocratische CDU/CSU.

De formatie na de verkiezingen van 24 september was de langste ooit in Duitsland. Voordat Merkel met SPD onderhandelde over een GroKo, een Grote Coalitie, voerde ze gesprekken met de Groenen en de liberale FDP. Die onderhandelingen strandden in november.

In Europa werden de ontwikkelingen in Duitsland op de voet gevolgd. Het land vervult een leidersrol in de Europese Unie en de Duitse economie is de grootste van de eurozone. De politieke ontwikkelingen in Duitsland hebben een sterke invloed op de koers van de euro.