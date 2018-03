Hoe de Spaanse griep 100 jaar geleden tientallen miljoenen levens eiste

Honderd jaar geleden trok de Spaanse griep een verwoestend spoor. Terwijl de Eerste Wereldoorlog nog woedde, raakte een derde deel van de wereldbevolking, zo'n 500 miljoen mensen, besmet met het virus.

De meesten hadden weinig of geen last van de ziekte. Toch stierven er in 1918 en 1919 in de hele wereld tientallen miljoenen mensen aan de Spaanse griep. De schattingen variëren van 20 tot 50 miljoen slachtoffers, al wordt ook wel 100 miljoen genoemd. En die vielen allemaal in minder dan een jaar tijd. In Nederland eiste de griep naar schatting 30.000 levens.

De Spaanse griep trok in drie golven over de wereld. De eerste begon in maart 1918 en de laatste kwam in de eerste maanden van 1919. In die tijd verspreidde het zich over de hele wereld. Wereldwijd viel een ongekend aantal slachtoffers waarbij de tien miljoen doden van de Eerste Wereldoorlog in de schaduw staan.

Immuunsysteem aangetast

"Het Spaanse griepvirus had iets wezenlijk anders dan andere griepvirussen", zegt hoogleraar Marion Koopmans. Zij is hoofd van de gerenommeerde afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. "Het virus uit 1918 had een aantal mechanismen die de werking van het menselijk immuunsysteem aantastten. Vooral de eerste stappen die het immuunsysteem zet om te reageren op een bedreiging."