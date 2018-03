Pechtold: wij blijven ons inzetten voor écht referendum

D66-leider Pechtold vindt de kritiek op zijn partij om het afschaffen van het referendum onterecht. In een toespraak op het D66-congres in Rotterdam noemde hij het raadgevend referendum een schijnoplossing. "Ontoereikend, verwarrend en vals in gebruik."

Critici vinden dat D66 onder leiding van D66-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een van haar kroonjuwelen verkwanselt, maar Pechtold is het daar niet mee eens. Hij zei dat het Oekraïne-referendum heeft laten zien dat het raadgevend referendum niet werkt. De initiatiefnemers gaven volgens hem toe dat hun doel eigenlijk het ondermijnen van de Europese Unie was.

Hij voegde daaraan toe dat SP-leider Marijnissen nu al oproept om op 21 maart tegen de Wet op de Inlichtingendiensten te stemmen "en daarmee vóór (het behoud van) het referendum". Dat snapt volgens Pechtold niemand. "En daar doen we niet aan mee."

Bindend referendum

Pechtold zei op het congres dat D66 altijd voorstander van een correctief, bindend referendum over "geschikte onderwerpen" is geweest en niet voor een raadgevend, niet bindend referendum over wetten die net zijn ingevoerd. Hij noemde het correctief referendum, waarvoor de grondwet gewijzigd moet worden, "het échte referendum". "Voor dat referendum blijven wij ons inzetten."

Oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, de huidige D66-senator De Graaf, zei dat mensen die kritiek hebben op het afschaffen van het referendum de "geboortepapieren van D66 nooit gelezen" hebben. "We zijn en blijven de kampioen van de democratie", zei hij op het congres.

Baudet en Wilders

Partijleider Pechtold ging in zijn speech nog in op het rechts-populisme. Hij zei trots te zijn op minister Ollongren die "in één lezing Baudet ontmaskert en hem daarmee al weken op de kast jaagt".

Verder zei hij niet tegen Wilders of Baudet te zijn. "Wij zijn voor de beschaving, en die was er eerder dan beide heren."