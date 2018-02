Marijnissen als hologram: wij laten ons referendum niet afpakken

Bernie Sanders

Ze is pas twee maanden leider van de SP. In haar speech zei ze geïnspireerd te zijn door Bernie Sanders, de Amerikaanse senator die het in de voorverkiezingen tevergeefs opnam tegen Hillary Clinton.

"Een socialist, die er in het meest kapitalistische land ter wereld in slaagt om een beweging op te bouwen die dwars tegen de gevestigde orde in gaat. En die jong en oud inspireert dat een andere wereld mogelijk is."

Marijnissen schreef het voorwoord voor de Nederlandse vertaling van een boek van Sanders. SP-leden konden het vanavond voor de helft van de prijs kopen.

Tweeduizend agenten erbij

De SP wil dat er fors geïnvesteerd wordt in veiligheid, zodat mensen erop kunnen rekenen dat de politie er is als dat nodig is. Marijnissen deed een oproep aan het kabinet om te stoppen met het sluiten van politiebureaus in de wijken. Ook moeten er direct tweeduizend agenten bij komen.

Dat kost ongeveer een half miljard euro, geld dat wat Marijnissen betreft betaald kan worden door de dividendbelasting voor multinationals gewoon in stand te houden.