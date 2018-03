Minister Ollongren niet vervolgd na aangifte Baudet

Het Openbaar Ministerie zal minister Ollongren van Binnenlandse zaken niet vervolgen. Forum voor Democratie-leider Baudet deed begin vorige maand aangifte tegen haar vanwege smaad en laster, maar volgens het OM heeft de minister zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Ollongren noemde FvD onlangs "de nieuwste afsplitsing van populisme", die "verder gaat waar Wilders ophoudt". Volgens Ollongren is Baudets partij geobsedeerd door het praten over rassen in het politieke debat. Ze leverde er ook kritiek op dat Baudet geen afstand wilde nemen van uitspraken van Yernaz Ramataursing, de nummer twee op de FvD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ramartausing zei dat IQ en afkomst met elkaar samenhangen.

Gedemoniseerd

De beschuldigingen schoten Baudet in het verkeerde keelgat. Volgens hem heeft Ollongren een volksvertegenwoordiger gedemoniseerd. Hij wierp de beschuldigingen van de minister verre van zich en stapte naar de politie.

Het OM zegt dat Baudet uit de uitspraken van de minister een bepaalde suggestie heeft afgeleid. "Die al dan niet bestaande suggestie levert echter geen duidelijk omschreven gedraging en daarmee geen smaad of laster op."

Publiek debat

Ook de ergernis van Ollongren dat Baudet geen afstand wilde nemen van de uitspraken van Ramartausing levert niet zonder meer beschuldiging van een bepaald feit op zoals bedoeld bij smaad, vindt het OM. Als zou worden aangenomen dat de uitlatingen wel een bepaald feit opleveren, dan neemt de context van het publieke debat het smadelijk karakter weg, staat in de beslissing van het OM.

Baudet kan tegen het besluit nog een klacht indienen bij het gerechtshof.