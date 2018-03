COC wil dat Forum voor Democratie afstand neemt van homo-uitspraak

Homobelangenorganisatie COC vindt dat Forum voor Democratie afstand moet nemen van uitspraken van kandidaat-gemeenteraadslid Ramautarsing. De nummer 2 op de kandidatenlijst in Amsterdam zegt volgens De Telegraaf op WhatsApp dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt.

De krant heeft inzage gehad in de discussie in een WhatsApp-groep waar Ramautarsing deel van uitmaakt. Daarin zegt hij op een gegeven moment dat homo's relatief een hoger IQ hebben en dat de hele samenleving er "dommer van wordt" als zij zich niet voortplanten.

Ramautarsing raakte al eerder in opspraak omdat hij gezegd had dat afkomst en IQ verband met elkaar houden. Forum voor Democratie zei daarover dat de uitspraken uit hun verband waren gerukt. De partij laat weten niet op de nieuwe aantijgingen te willen reageren.

'Doodeng'

Het COC zegt erg te zijn geschrokken van het bericht in De Telegraaf. "Doodeng dat politici dit kunnen beweren. Dat ze op willekeurige kenmerken mensen in groepen verdelen, op basis van ras of seksuele voorkeur. Forum voor Democratie zou afstand moeten nemen van de uitspraken van Ramautarsing."

D66-leider Pechtold zei gisteravond al dat Forum voor Democratie-leider Baudet beter aangifte kon doen tegen het Amsterdamse kandidaat-raadslid dan tegen D66-minister Ollongren. Hij zei dat "kansrijker" te achten. Ollongren had in een toespraak gezegd dat Baudet geobsedeerd lijkt te zijn "door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat". Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels laten weten geen reden te zien om haar daarvoor te vervolgen.

De Volkskrant heeft ook inzage gehad in "honderden WhatsApp-berichtjes" van Ramautarsing. Daaruit blijkt volgens de krant dat het kandidaat-raadslid zich niet aan de partijlijn houdt. Volgens de krant heeft Robert de Haze Winkelman, die onlangs als lid geroyeerd werd, Baudet van het begin af aan gewaarschuwd voor deze "potentiƫle tijdbom".