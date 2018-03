Baudet wil alsnog vervolging Ollongren

Forum voor Democratie-leider Baudet wil dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken alsnog wordt vervolgd. Hij begint een zogeheten artikel 12-procedure. Baudet had aangifte gedaan tegen Ollongren wegens smaad en laster, maar het Openbaar Ministerie maakte vandaag bekend dat de minister niet wordt vervolgd. Volgens het OM heeft Ollongren geen strafbare feiten gepleegd.

Ollongren noemde FvD vorige maand "de nieuwste afsplitsing van populisme" die "verder gaat waar Wilders ophoudt". Volgens haar is Baudets partij geobsedeerd door het praten over rassen in het politieke debat.

Ze was er ook niet over te spreken dat Baudet geen afstand wilde nemen van uitspraken van de nummer twee op de FvD-lijst voor de raadsverkiezingen in Amsterdam, Ramartausing. Die heeft gezegd dat een verband is tussen etnische afkomst en IQ.

Steeds rekening gehouden met sepot

Baudet vindt dat de minister een volksvertegenwoordiger heeft gedemoniseerd en hij stapte naar de politie vanwege smaad en laster.

Maar het OM wees vervolging dus van de hand. Baudets raadsman en fractiegenoot in de Tweede Kamer Hiddema laat nu weten dat Baudet een artikel 12-procedure begint.

Dat betekent dat hij een klacht indient tegen de beslissing en dat hij het Hof vraagt om het OM te bevelen de minister alsnog te vervolgen. Volgens Hiddema heeft Baudet er van het begin af aan rekening mee gehouden dat het OM de zaak zou seponeren, en is hij steeds van plan geweest zich daar niet bij neer te leggen.