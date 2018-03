Maastrichtse jihadist opgepakt, vooralsnog geen link met terrorisme

In een flat in Maastricht is maandag de in Irak geboren jihadist Mohammed G. opgepakt op verdenking van "betrokkenheid bij een geweldsmisdrijf". Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf. Volgens een woordvoerder heeft de arrestatie "vooralsnog geen relatie met terrorisme". De man mag in zijn cel alleen contact hebben met zijn advocaat.

G. werd de afgelopen jaren meerdere keren opgepakt, omdat hij wilde uitreizen naar IS-gebied. In 2013 werd hij veroordeeld omdat hij naar Syrië wilde gaan, maar hij kreeg geen celstraf. Wel moest hij van de rechtbank worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was in de periode dat hij zijn plannen maakte. Hij gaf als verklaring dat een 'djinn', een islamitische geest, als een oud-Koerdische strijder bij hem was verschenen.

Twee jaar later werd G. van zijn bed gelicht door een arrestatieteam, nadat hij had betaald voor een vals paspoort. Hij kreeg uiteindelijk drie jaar cel en tbs met voorwaarden, omdat hij naar Syrië of Irak wilde reizen. Vanwege zijn tbs moest hij meewerken aan een traject van het Leger des Heils, gericht op resocialisatie. Ook mocht hij van de rechter niet op de Nederlandse internationale luchthavens en in de buurt van de grens met België en Duitsland komen. De man zei destijds een martelaarsdood te willen sterven.