Kind mishandeld vanwege djinn: uitzonderlijk maar niet uniek

Hoffer promoveerde in 2000 op religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland en doet daar nog steeds onderzoek naar. Hij wijst erop dat in culturen over de hele wereld geesten worden uitgedreven. "Ook in de Afro-Surinaamse cultuur bijvoorbeeld, maar daar heet het winti. Ik ben zelf katholiek opgevoed, ik zie overal parallellen. Ook in de biblebelt heb je christelijke gemeenschappen waar demonen worden uitgedreven."

Onder moslims is het geloof in geesten wijdverbreid, vermoedt Hoffer. "Als je moslim bent, neem je aan dat die wezens bestaan, want dat staat ook in de Koran. Maar een minderheid hecht waarde aan geestuitdrijvingen."

Imams zijn vaak terughoudend als gelovigen bij hen komen met het vermoeden dat iemand bezeten is. "Het enige dat ze misschien doen is bidden, ofwel Ruqya. Maar rituelen uitvoeren, dat is not done. En daar geld voor vragen, zoals genezers doen, dat mag ook niet."

Maar er zijn alternatieve genezers die die rituelen wel uitvoeren, van kruiden gebruiken tot meer excessieve methoden om de djinn te verdrijven. "Soms maken die genezers misbruik van kwetsbare mensen en proberen ze er beter van te worden, net als er ook alternatieve genezers zijn buiten de islamitische gemeenschap."