GroenLinks-Kamerlid wist van wangedrag Britse Oxfam-medewerkers

Het GroenLinks-Kamerlid Van der Lee heeft als directielid van Oxfam Novib informatie gekregen over ernstig wangedrag van medewerkers van de Britse afdeling van de internationale hulporganisatie.

Van der Lee bevestigt berichten in verschillende media dat hij in 2012 "in algemene zin" op de hoogte was gesteld van wangedrag. Hij was in die tijd binnen de directie verantwoordelijk voor de campagnes.

Seksfeesten

"Het was niet zo dat ik alles wist", zegt Van der Lee desgevraagd. Onlangs werd bekend dat Britse Oxfam-medewerkers in 2011 tijdens een humanitaire missie in Haïti seksfeesten hebben gehouden waarbij mogelijk minderjarige prostituees aanwezig waren.

De vierkoppige Nederlandse directie kreeg vanuit Groot-Brittannië te horen dat medewerkers zich misdragen hadden en waren ontslagen. "In de directievergadering vroegen we ons af hoe we er mee om moesten gaan", zegt Van der Lee.

Er is toen besloten om de Britse collega's om opheldering te vragen en de informatie te delen met de Rekenkamer, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Samenwerkende Hulp Organisaties.

Excuus

Van der Lee vindt dat Oxfam Novib als organisatie in gebreke is gebleven door niet meteen de aard van het wangedrag naar buiten te brengen. Daar voelt hij zich als oud-directielid medeverantwoordelijk voor en hij betreurt het dan ook dat hij destijds niet heeft doorgevraagd. "Het is heel erg wat er is gebeurd. Vooral voor de slachtoffers. Ik bied hen persoonlijk mijn excuus aan."

Het voormalige directielid van Oxfam Novib dacht aanvankelijk dat het om verdwenen geld zou gaan. Er was veel geld opgehaald bij de Giro 555-actie voor het door een aardbeving getroffen Haïti. "Ik dacht: als het maar geen fraude is."

Betrokken

Van der Lee heeft daarna niets meer gehoord over de ware aard van het ernstige wangedrag, omdat hij niet meer betrokken was bij het onderwerp. "Ik heb het uiteindelijke rapport niet gezien. Ik wist het niet."

Na het bekend worden van het seksschandaal heeft Van der Lee meteen GroenLinks-leider Klaver op de hoogte gesteld van de weinig gedetailleerde informatie die hij had over de affaire.