Tv-recensenten verwachten 'zwaarder' RTL Late Night na vertrek Tan

Zender: 'Nieuwe aanpak noodzakelijk'

De talkshow RTL Late Night begon in 2013. Het jaar erna had het programma regelmatig een miljoen kijkers. Het programma versloeg Pauw & Witteman en later opvolger Pauw. Tan won voor zijn presentatiewerk enkele prijzen, waaronder in 2016 de Sonja Barend award voor een interview met overlevenden van de aanslag in de nachtclub Bataclan in Parijs.

De laatste tijd trekt concurrent Jinek meer kijkers, soms zelfs tweemaal zo veel. Een dieptepunt voor RTL Late Night was afgelopen januari een uitzending waar minder dan 300.000 mensen naar keken.

"Met alle veranderingen in medialand, waar veel in dezelfde vijver wordt gevist, is een nieuwe aanpak noodzakelijk", zegt programmadirecteur Erland Galjaard in een persbericht. Hij noemt Huys en zijn eindredacteur Marij Janssens, die ook naar het programma overstapt, "journalisten van formaat", die "met hun brede kennis en gevarieerde achtergrond de aangewezen personen zijn om RTL Late Night naar de volgende fase te brengen."

De samenwerking met Humberto Tan noemt hij "een mooie reis". "Dat het de laatste periode wat minder ging, doet daar niets aan af. Met zijn vakmanschap heeft hij RTL een enorme dienst bewezen en dat blijft hij doen. Daar ben ik hem dankbaar voor."