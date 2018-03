Wanorde in Witte Huis: 'Hopester' weg, 'minister van Alles' onder vuur

Elke afzwaaiende minister, topadviseur of stafchef betekent weer een lang inwerktraject voor de opvolger. Het lijkt haast alsof Trump amper toekomt aan het bereiken van zijn politieke doelen. Maar die schijn bedriegt volgens Petersen, die onder meer een boek schreef over de verkiezingsstrijd in 2016.

'De poortwachter'

Wie zijn die twee hoofdrolspelers? Hicks wordt dus gezien als een van Trumps trouwste bondgenoten. "Een van de weinigen die de grillen en nukken van Trump goed begreep en naar wie de president ook luisterde", zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal.

Hopester, zoals Trump haar soms liefkozend aansprak, was er sinds het begin van de verkiezingscampagne bij. Afgelopen zomer werd ze perschef en volgens Van der Horst is ze sindsdien min of meer een poortwachter. "Ze bepaalde welke journalisten toegang kregen tot de president. En ook welke verhalen Trump onder ogen kreeg, in die positie had ze veel invloed op hem."

Hicks heeft weleens "leugentjes om bestwil" verteld voor de president, zei ze tijdens een negen uur durend verhoor in het FBI-onderzoek naar Rusland-inmenging tijdens de verkiezingen. Maar dat heeft, zowel op de presidentsverkiezingen als op haar besluit om te vertrekken, geen invloed gehad, zegt Hicks.

Het aanstaande vertrek van de perschef is volgens Van der Horst tekenend voor "het enorme verloop" in het Witte Huis. "Meer dan een derde van al het personeel is het afgelopen jaar opgestapt, dan wel ontslagen."

'De minister van Alles'

Ook Trumps schoonzoon Kushner staat nu dus onder druk. De topadviseur maakte zich volgens The Washington Post kwetsbaar voor buitenlandse beïnvloeding door betrokkenheid bij de financiering van een wolkenkrabber in New York. Ook zou zijn familiebedrijf ruim een half miljard dollar hebben geleend van twee bedrijven, waar Kushner ontmoetingen mee had in het Witte Huis.

"De advocaat van Kushner zegt dat er niets aan de hand is", legt Van der Horst uit. "Maar het is natuurlijk voer voor critici van Trump en Kushner. Die maken zich al langer zorgen over belangenverstrengeling tussen de overheid en hun bedrijven."

Vanwege zijn enorme portefeuille wordt Kushner door zijn critici ook wel "minister van Alles" genoemd. Hij moet een einde maken aan de heroïne-epidemie, het overheidsapparaat hervormen én vrede stichten in het Midden-Oosten.

Hij voert als diplomaat gesprekken met vertegenwoordigers van China en Mexico, maar ook met bedrijven. "Daar zitten ook partijen bij die zakenbelangen hebben met zijn familiebedrijf. Zo heeft Kushner in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling tegen zich."