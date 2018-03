'Woningcorporaties maken ruime winst op sociale huurhuizen'

Woningcorporaties maken jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst op een sociale huurwoning. Dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond, meldt het AD. De vereniging wil dat de huren in de sociale sector met 10 procent worden verlaagd.

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. Eind 2017 kostte een huurhuis gemiddeld zo'n 533 euro per maand, 17 procent meer dan in 2012. Volgens de Woonbond belanden steeds meer huurders in financiƫle moeilijkheden.

De huurkosten van sociale huurwoningen zijn stevig, zegt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid van de TU Delft, in de krant. Hij ziet eveneens dat steeds meer mensen een groot deel van hun inkomen opzijzetten voor de huur.

'Winst geen doel op zich'

Tegelijkertijd boekten de woningcorporaties de laatste jaren flinke winsten. In 2016 was de totale winst van de corporaties ruim 3 miljard euro. De Woonbond berekende dat op de verhuur van woningen gemiddeld zo'n 23 procent winst werd geboekt.

Marnix Norder, voorzitter van de vereniging voor woningcorporaties Aedes, zegt dat winst geen doel op zich is. Aedes wil ook lagere huren, maar wijst erop dat de corporaties de komende jaren veel moeten investeren in nieuwe woningen en duurzaamheid. De wens van een huurverlaging van 10 procent is daarom niet realistisch, zegt voorzitter Norder.