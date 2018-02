Nederlandse YPG-strijder Sjoerd H. begraven in Syrië

De Nederlander Sjoerd H., die in Syrië meevocht met de Koerdische YPG-militie en onlangs om het leven kwam, is in Syrië begraven. Hij kreeg een ceremoniële uitvaart, meldt de website van buitenlandse YPG-strijders.

In een verklaring op de website staat dat de 24-jarige H. zich ruim een jaar geleden aansloot bij de YPG om in het noorden van Syrië te vechten tegen Islamitische Staat. Hij streed onder de naam Baran Sason en vocht onder meer in de slag om Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van IS. In oktober vorig jaar was de terreurgroep verdreven uit Raqqa, waarmee het laatste IS-bolwerk was gevallen.

De YPG zegt dat H. een martelaarsdood stierf in Deir ez-Zor, in het oosten van Syrië. Hij zou om het leven zijn gekomen door een autobom. Een medestrijder meldde zijn dood ruim twee weken geleden op Facebook.

Eerder vocht H. in Oekraïne tegen pro-Russische separatisten.