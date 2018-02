Nederlander 'die vocht voor de Koerden' komt om in Syrië

Sjoerd H. had zich onder de naam Baran Sason aangesloten bij de Koerden. Hij zou door een autobom om het leven zijn gekomen. De familie van H. is van zijn dood op de hoogte gebracht. H. vertelde eerder dat hij in Oekraïne had gevochten tegen pro-Russische separatisten.

In een interview met het Koerdische ANF News zei H. vorig jaar dat hij zich bij de Koerden aansloot om Syrië te bevrijden. Op dat moment was de slag om Raqqa aanstaande.