Muur van Mussert wordt rijksmonument

De Muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument. Dat heeft minister Van Engelshoven besloten na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

NSB-leider Anton Mussert hield in de jaren 30 van de vorige eeuw vanaf de muur toespraken. Nu ligt het bouwwerk op het terrein van een camping. De eigenaar daarvan wilde de muur slopen, om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

Van verschillende kanten kwam daar protest tegen. De muur is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland. Het ministerie schoof een besluit over de monumentenstatus jaren voor zich uit.

"De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uitmaakt van onze geschiedenis", zegt minister Van Engelshoven. "Het is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden."

Als rijksmonument heeft de Muur van Mussert een beschermde status, waardoor er strenge regels gelden voor sloop. Er zijn plannen om bij de muur een ondergronds museum te bouwen.