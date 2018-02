The Matrix-telefoon op nostalgische 'techbeurs van de kleintjes'

Wat doe je als telefoonmaker wanneer je eigenlijk geen rol van betekenis speelt? Dan probeer je tijdens het jaarlijkse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona op te vallen. Dit was waarschijnlijk de gedachte van HMD, het bedrijf dat tegenwoordig Nokia's produceert.

Want waar grote Aziatische merken als Samsung, LG en Huawei met de nieuwste snufjes op de proppen komen, komt HMD op de proppen met een remake van de Nokia 8110. Het toestel werd in mei 1998 gelanceerd en was een jaar later te zien in de film The Matrix. Deze jongere editie, bijna twintig jaar later, heeft dit keer geen zichtbare antenne, maar wél een kleurenscherm en 4G.

Het begint overigens wel op een doorzichtig trucje te lijken, want vorig jaar lanceerde HMD de Nokia 3310. En dat riep ook een hoop herinneringen op aan de eerste jaren van de mobiele telefoons.

Nostalgie

De 8110 - die overduidelijk bedoeld is om in te spelen op de nostalgische gevoelens van de techjournalisten en andere geïnteresseerden - is uiteraard niet het enige nieuwe. Gisteravond kondigde Samsung in een volle zaal zijn Galaxy S9 aan. De smartphone biedt meer van hetzelfde, vooral de verbeterde camera moet mensen over de streep trekken.

Wat is er dan nog verder te zien op de telefoonbeurs? Uiteraard heel veel telefoons, waarvan het grootste gedeelte waarschijnlijk in Europa maar door een kleine groep mensen gebruikt zal worden. Want marktleider Samsung houdt samen met Apple de markt aardig vast.

Dus andere, kleinere, telefoonfabrikanten moeten het hebben van de opvallende snufjes. Het Chinese Vivo, sinds begin dit jaar het enige bedrijf dat een telefoon heeft met een vingerafdrukscanner die ín het scherm zit, bedacht daarom een selfie-camera die zich op het gewenste moment automatisch omhoog schuift.