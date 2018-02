Weinig vernieuwende Galaxy S9 komt terecht op lastigere telefoonmarkt

"Hoe kunnen we klanten aan ons blijven binden?" Het is een vraag die mogelijk meer dan anders in de bestuurskamers van Samsung en Apple wordt gesteld. Want het smartphonegebruik is aan het veranderen: mensen lijken langer vast te houden aan hun toestel. Daarnaast signaleert onderzoeksbureau Gartner voor eerst een daling in de verkoop.

Tegen die achtergrond presenteert martkleider Samsung vandaag zijn nieuwste vlaggenschip in Barcelona. In de Catalaanse stad wordt het Mobile World Congress gehouden en de ‘show’ van de Zuid-Koreaanse fabrikant is elk jaar een moment waar de bezoekers naar uitkijken.

Uiterlijk blijft hetzelfde

Geheel volgens de verwachting heet de opvolger van de Galaxy S8 de S9 (en de grote broer S9+). Ook het uiterlijk is niet verrassend: dat is nagenoeg onveranderd. Het ging vorig jaar behoorlijk op de schop, met het zo goed als randloze scherm. Een trend die we overigens marktbreed zien, bijvoorbeeld bij grote concurrent Apple.

Naast de gebruikelijke veranderingen aan de binnenkant - denk bijvoorbeeld aan meer rekenkracht - legt Samsung dit jaar vooral de nadruk op de camera. Er zitten er twee in de S9+. De fabrikant belooft dat de camera's in de S9 en S9+ zorgen voor betere foto's in het donker, dankzij het mechanisch aanpasbare diafragma (waardoor er meer licht binnenkomt op de camerasensor).