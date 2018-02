Nog 110 Nigeriaanse meisjes vermist na aanval Boko Haram

De Nigeriaanse regering heeft bekendgemaakt dat nog 110 meisjes worden vermist na de aanval van terreurbeweging Boko Haram, eerder deze week in het noordoosten van het land. Na de aanval meldden lokale autoriteiten dat een groot deel van de meisjes was teruggevonden door het leger, maar de gouverneur van de deelstaat Yobe ontkende dat later weer.

Boko Haram viel maandag een dorpsschool aan in Dapchi, een plaats in de noordoostelijke deelstaat Yobe. Op de school zitten 900 kinderen. Volgens ooggetuigen hadden de strijders voor de aanval aan dorpsbewoners gevraagd waar ze de school konden vinden. Na de aanval zagen de ooggetuigen dat gewapende mannen jonge vrouwen meenamen, vermoedelijk de meisjes.

Veel meisjes vluchtten tijdens de aanval de bossen in. De lokale autoriteiten zeiden eerder dat ze er rekening mee hielden dat de vermiste meisjes zich daar nog verstopten. President Buhari sprak al van een nationale ramp. Hij zegt dat alles op alles wordt gezet om de meisjes terug te vinden.

Chibok

Als Boko Haram de meisjes inderdaad heeft meegenomen, gaat het om een van de grootste ontvoeringen sinds 2014. Toen kidnapten terroristen meer dan 270 schoolmeisjes in de plaats Chibok. Zo'n 100 Chibok-meisjes worden nog steeds vermist. Van de meisjes die wel zijn vrijgekomen is bekend dat ze gedwongen werden te trouwen met strijders van Boko Haram.

De regering voert gesprekken met familieleden van de meisjes. Veel van hen hebben kritiek op de regering van Buhari, omdat ze vinden dat het te lang duurt voor er duidelijkheid wordt gegeven over het lot van hun kinderen.

De terreurbeweging richt zich regelmatig tegen scholen en andere onderwijsinstellingen. Boko Haram betekent "westers onderwijs is verboden" in het Hausa, een taal die wordt gesproken in het noorden van het land. Sinds de organisatie in 2009 de wapens oppakte zijn meer dan 20.000 mensen om het leven gekomen en zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen.