Nigeriaanse meisjes niet gered, nog steeds vermist

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er in Nigeria nog geen ontvoerde schoolmeisjes gered uit de handen van Boko Haram. Dat heeft de gouverneur van de noordoostelijke deelstaat Yobe bekendgemaakt. Gisteravond verklaarde de deelstaatregering nog dat 76 van de circa 100 vermiste schoolmeisjes door het Nigeriaanse leger in veiligheid waren gebracht.

De meisjes bleken spoorloos nadat de jihadistische terreurorganisatie Boko Haram maandag het dorp Dapchi had aangevallen. De lokale bevolking en ook de leerlingen van de school vluchtten de bosjes in. Ooggetuigen vertelden naderhand dat ze hadden gezien dat er meisjes door gewapende strijders werden weggevoerd.

Lijst met 101 namen

Toen de school een dag later de leerlingen telde, bleken tientallen meisjes te ontbreken. Het aantal staat niet vast, maar ouders hebben een lijst met 101 namen van vermisten opgesteld.

Boko Haram strijdt in het noordoosten van Nigeria voor een eigen islamistische staat. De jihadisten voeren geregeld aanvallen uit op militaire bases, dorpen en ook scholen, omdat ze vinden dat meisjes er niet thuishoren. Bijna vier jaar geleden ontvoerde Boko Haram 276 meisjes uit een school in de stad Chibok. Van hen zitten er nog zo'n honderd vast.