Gerrit Hiemstra klaar met nieuws over Siberische Beer: 'trek een trui aan'​

Even wennen voor jongeren

Met name de oudere generaties zullen niet schrikken van de winterse kou die de komende dagen het land intrekt, denkt Hiemstra. Voor jongeren kunnen de ijzige temperaturen wel even wennen zijn.

Het is inmiddels namelijk alweer een paar jaar geleden dat het dagenlang koud was. De laatste keer dat in Nederland sprake was van een koudegolf - de tegenhanger van een hittegolf - was in 2012. Bij een koudegolf blijft de temperatuur vijf dagen achtereen overdag onder de nul en is het op minimaal drie van de vijf dagen kouder dan -10 graden.