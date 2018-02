Deze week winterkou verwacht, wat kun je doen?

Een risico bij zulke temperaturen is vorstschade. Hoe voorkom je dat? Hier zijn een aantal tips

• Tap de buitenkraantjes af en check de waterleidingen op mogelijke scheurtjes.

• Draai de thermostaat niet lager dan 14 graden als je naar buiten gaat.

• Als een waterleiding bevriest, kun je die met een föhn ontdooien.

Tips voor je huisdieren (van de Dierenbescherming):

• Smeer de voetzolen van je hond in met vaseline. Dat verhardt de zolen. Laat het dier geen sneeuw eten: dat is slecht voor de maag.

• Zorg dat het kattenluikje makkelijk opengaat zodat een kat makkelijk naar binnen kan.

• Verplaats konijnen of knaagdieren nooit ineens van een koude naar een warme ruimte of andersom. Door de temperatuurverschillen kunnen ze ziek worden. Geef de dieren extra stro of beschutting.

• Vergeet ook niet het water te checken: dat mag natuurlijk niet bevriezen.

En voor jezelf:

• Zorg ervoor dat je warm aangekleed bent in verschillende laagjes.

• Ook warm drinken helpt tegen de kou: door een warme drank wordt de temperatuur in de kern van het lichaam hoger.

• Drink geen alcohol om op te warmen: door de alcohol reageert het lichaam anders op kou.