Druk op Poetin om Syrië tot de orde te roepen

De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben president Poetin van Rusland in een telefoongesprek opgeroepen om maximale druk uit te oefenen op de Syrische regering om te stoppen met de aanvallen op Oost-Ghouta.

Hoewel de VN-Veiligheidsraad gisteren stemde om "zonder vertragingen" een staakt-het-vuren van ten minste dertig dagen voor heel Syrië in te voeren, werden vanmorgen opnieuw bombardementen uitgevoerd op Oost-Ghouta. De aanval door het regeringsleger zou wel minder zwaar zijn geweest dan de afgelopen dagen.

De resolutie volgde op een week waarin 500 doden vielen door bombardementen van het regeringsleger van president Assad. Het was een van de bloedigste offensieven van de oorlog, die al bijna zeven jaar duurt.

Koerden

Volgens Macron en Merkel is een staakt-het-vuren de opmaat naar gesprekken over een politieke oplossing van het conflict. Daarover wordt nog steeds onderhandeld in Genève onder leiding van de VN.

Turkije, dat de resolutie aanvankelijk verwelkomde, zegt dat het ondanks het bestand in Syrië zal doorgaan met het offensief tegen Koerdische strijders in Afrin.