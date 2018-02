Pro-Assad-troepen komen Koerden helpen in Afrin

Syrische pro-Assad-milities trekken vandaag de Koerdische enclave Afrin binnen om de Koerden te helpen tegen Turkse "agressie". Dat melden Syrische staatsmedia. Het doel is om "pogingen te frustreren van Erdogans regime en terroristische huurlingen om het gebied te bezetten".

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu reageerde enkele uren later. "Als het regime binnentrekt om de Koerdische YPG te beschermen, kan niemand ons tegenhouden", zei hij. Het Turkse leger en bevriende Syrische rebellen proberen sinds eind januari de Koerdische milities YPG uit Afrin te verdrijven.

Een adviseur van het Koerdisch bestuur in Noord-Syrië zei gisteren dat het "Syrische leger" de Koerden in Afrin binnen enkele dagen te hulp zou komen. "Gezien de barbaarse misdaden en het zwijgen van de internationale gemeenschap zijn wij bereid met iedereen samen te werken die ons wil helpen", zei adviseur Jiu Kurd.

Militaire samenwerking

Kurd zei ook dat het puur om militaire samenwerking gaat. Afspraken over het toekomstig bestuur in Afrin zijn niet gemaakt, daarover zou later worden onderhandeld.

Als het Syrische leger inderdaad de YPG gaat helpen om de Turken en de rebellen te verslaan, maakt dat de situatie in Syrië nog ingewikkelder. De YPG krijgt steun van de VS en de NAVO, maar niet in Afrin, waar de YPG tegen NAVO-lidstaat Turkije vecht. Syrië wordt gesteund door Rusland.

Turkije wil de YPG liefst uit het hele Turks-Syrisch grensgebied weg hebben. Turkije ziet de YPG als een terroristische organisatie die warme banden onderhoudt met de Turks-Koerdische PKK.