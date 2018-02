Zestien Turkse vrouwen krijgen in Irak doodstraf voor lidmaatschap IS

Een rechtbank in Irak heeft zestien Turkse vrouwen ter dood veroordeeld omdat zij zich hadden aangesloten bij terreurbeweging IS. Volgens de Iraakse wetgeving worden de vrouwen opgehangen voor hun betrokkenheid bij de terroristische organisatie.

Alle vrouwen hebben volgens de rechter toegegeven dat ze getrouwd waren met een lid van IS of dat ze hebben geholpen bij het voorbereiden of uitvoeren van terroristische aanslagen.

Of de vrouwen ook worden geëxecuteerd is nog niet zeker. De rechter zegt tegen persbureau Reuters dat alle veroordeelden nog in beroep kunnen gaan tegen zijn uitspraak.

Buitenlandse IS-strijders

Het is niet voor het eerst dat Irak buitenlandse leden van IS ter dood veroordeelt omdat zij hulp hebben geboden aan IS. Vorige maand kreeg een Duitse vrouw de doodstraf. Tien anderen kregen levenslang voor hun banden met de beweging.

De afgelopen jaren zijn duizenden buitenlandse strijders, vaak met hun familie, afgereisd naar Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Er zitten nog zeker 1700 buitenlandse vrouwen en kinderen vast in Irak. Een groot deel van hen is opgepakt bij militaire acties tegen de organisatie.

Eind vorig jaar maakte de Iraakse regering bekend dat IS is verdreven, maar sindsdien zijn er in het land nog verschillende aanslagen gepleegd uit naam van IS.