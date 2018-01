Duitse vrouw krijgt doodstraf in Irak om hulp aan IS

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is een Duitse vrouw ter dood veroordeeld vanwege haar lidmaatschap van de terroristische organisatie IS. De rechter achtte bewezen dat Lamia K. , een Duitse uit Mannheim met Marokkaanse wortels, IS-strijders hulp heeft geboden en zelf betrokken was bij een aanslag op Iraakse troepen.

Volgens de Iraakse wetgeving zal de vrouw worden opgehangen, maar de veroordeling kan nog aangevochten worden.

K. reisde enkele jaren geleden met twee dochters naar Syriƫ om zich bij IS aan te sluiten. Later ging ze naar naar Irak, waar haar dochters huwden met IS-strijders. K. zelf zou een hoge positie hebben verworven binnen de jihadistische organisatie.

Aangehouden

In juli vorig jaar werd ze, samen haar dochter Nadia, een kleinkind en twee andere Duitse vrouwen aangehouden. Of de andere verdachten ook al voor de rechter hebben gestaan, is onduidelijk.

De Duitse ambassadeur heeft protest aangetekend tegen de veroordeling van Lamia K.

Enkele dagen geleden maakte justitie in Duitsland bekend dat er nog 600 Duitsers zijn aangesloten bij IS in Syriƫ en Irak. Tussen de 100 en 150 Duitse jihadisten zijn omgekomen in de strijd. Circa 300 Duitsers zijn teruggekeerd uit het strijdgebied, onder wie zo'n 45 vrouwen.