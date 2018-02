In Oost-Ghouta houden bombardementen niet op, ondanks de wapenstilstand

Nog geen 24 uur na de afspraken over een wapenstilstand in het Syrische Oost-Ghouta zijn de eerste bommen weer gevallen. De bombardementen waren in Douma, de hoofdstad van Oost-Ghouta, zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het is onduidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen.

Gisteravond stemde de VN-Veiligheidsraad unaniem voor een staakt-het-vuren van zeker dertig dagen in de Syrische rebellenenclave nabij Damascus. Het was toen al de vraag hoeveel de afspraken waard zouden zijn, want de Veiligheidsraad heeft geen drukmiddelen om de strijdende partijen tot een bestand te dwingen.

Iran zegt vandaag dat het de wijken waar zich terroristen bevinden blijft bombarderen. "Wij zullen ons aan de wapenstilstand houden, en Syriƫ ook", aldus de Iraanse generaal Baqeri. "Maar delen van de buitenwijken van Damascus, waar de terroristen zijn, vallen niet onder de wapenstilstand en de 'opruiming' zal hier doorgaan." Militaire operaties tegen terroristische groepen als Islamitische Staat, al-Qaida en al-Nusra vallen inderdaad niet onder het staakt-het-vuren.

Gisteren kwamen volgens het Observatorium 29 mensen om bij bombardementen in de enclave. Daarmee is het totale dodental van deze week gestegen tot boven de 500.