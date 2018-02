Pyeongchang na de Winterspelen: appartementen en trainingscentra

"Zie je die Franse en Italiaanse vlaggen daar? Daar in die hoek heb ik een appartement gekocht." Cho Seon-jung wijst naar een van de hoge appartementencomplexen van het olympisch dorp in Gangneung. "Ik ben er zo trots op." Nu wonen de sporters er nog, maar in oktober krijgt Seon-jung de sleutel (nadat er eerst grondig is schoongemaakt en reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd).

Twee jaar geleden waren dit nog aardappelvelden. Makelaar Kim Young-suk was de eerste die zich vestigde tegenover wat toen nog een bouwplaats was. Nu moet ze potentiële kopers afwijzen: "Alles is 100 procent verkocht. Wie nu nog een appartement wil kopen moet ver boven de vraagprijs van 130.000 euro tot 200.000 euro bieden."