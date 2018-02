Min tien of nog kouder. Is er wel genoeg gas om de huizen te verwarmen?

Is er met de vorst van de komende dagen wel genoeg gas voor alle huishoudens? Zeker wel, want er zijn reserves en we kunnen gas uit het buitenland halen. Bovendien mag er in Groningen tot oktober 21,6 miljard kuub gewonnen worden, en daarvan is nog maar 9,7 miljard kuub opgemaakt.

De gaswinning moet weliswaar op termijn nog verder omlaag, maar voorlopig mag er nog gewoon gas uit het veld onder Groningen worden gewonnen.

Vlak winnen

Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. In het verleden werd in de winter veel meer gas in Groningen gewonnen om alle huishoudens van warmte te kunnen voorzien.

Maar sinds de aardbevingen in heftigheid toenemen wordt er 'vlak' gewonnen. Dat betekent dat er het hele jaar door dezelfde hoeveelheid gas uit de verschillende gasputten wordt gehaald. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) denkt dat dat veiliger is.

Ingewikkeld

Minister Wiebes komt eind maart met zijn reactie op de uitspraak van de Raad van State en het Staatstoezicht, die vinden dat de gaskraan verder dicht moet. Volgens het SodM zijn er bij een winning van 12 miljard geen voelbare bevingen meer.

Teruggaan naar een productie van 12 miljard is erg ingewikkeld. Volgens de Gasunie is bij een koude winter 27 miljard kuub gas nodig en in een normale winter 14 miljard.

Nog lang niet leeg

In een koude periode hoeft niet al het gas uit het Groningenveld te komen. Gas dat in de zomer wordt gewonnen, gaat naar de gasopslag in Norg. Die is nog lang niet leeg, zegt de NAM.

Ook kan gas worden geïmporteerd uit het buitenland, dat met aanvulling met stikstof dezelfde kwaliteit krijgt als Groningengas. Die stikstof-installaties draaien nog niet op volle kracht.

Ook de kleine gasvelden, die Nederland verder rijk is, leveren gas.

In de kou

In het recordjaar 2013 werd er nog 54 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. Daarna is de productie in stappen steeds verder verlaagd, onder druk van de rechter en protesterende Groningers.

Minister Kamp en de NAM waarschuwden steeds dat de gasproductie niet verder naar beneden kan, omdat huishoudens in de winter dan in de kou zouden zitten en vanwege langjarige exportcontracten. Toch leveren de koude dagen nu geen problemen op, zeggen ook het ministerie van Economische Zaken en de NAM. Daarvoor is de koudeperiode vooralsnog niet lang genoeg.