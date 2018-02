Gaat trukendoos voor lage belasting dicht? 'Mooie stap, maar beperkt effect'

Nederland moet af van het slechte imago als belastingparadijs, vindt het kabinet. Staatssecretaris Snel van Financiƫn stuurde vandaag een plan naar de Kamer om belastingontwijking aan te pakken. Is Nederland straks geen toevluchtsoord meer?

"Het is een mooie eerste stap. Maar het effect is vrij beperkt," zegt Jan Vleggeert, universitair hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit van Leiden.

Arnold Merkies van Tax Justice Network, een organisatie die zich inzet om internationale belastingontwijking tegen te gaan, sluit zich daar bij aan. "Het is goed dat er goede intenties zijn uitgesproken. Maar er zijn veel maatregelen die nog moeten worden uitgewerkt. We weten dus eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren."

Welke landen mogen niet?

Dat zit hem onder meer in onder welke voorwaarden bedrijven straks meer belasting moeten gaan betalen.

Veel grote bedrijven sluizen nu hun rentes, royalty's en dividend via brievenbusfirma's in Nederland naar het buitenland. Door handig gebruik te maken van internationale afspraken kunnen ze zo belasting ontlopen.

Volgens de nieuwe regels moeten ze straks wel belasting gaan betalen, maar alleen als het land waar het geld naartoe geschoven wordt op een zwarte lijst staat of een extreem laag belastingtarief rekent.

Maar die zwarte lijst telt op dit moment maar een handvol landen, zegt Vleggeert. "En ze noemen niet hoe laag dat tarief moet zijn. Dus we weten nog niet wat de grens is, en hoeveel landen daar onder vallen."

Een aangeklede brievenbus

De overheid komt ook met een test voor bedrijven. Die moet uitwijzen of ze in Nederland echt actief zijn, of dat de vestiging slechts een brievenbus is die nodig is om gebruik te kunnen maken van gunstige belastingafspraken.

Bedrijven die de test niet doorstaan, mogen geen afspraken meer maken met de Belastingdienst en zullen misschien meer belasting moeten gaan betalen.