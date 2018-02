De zuinigen (en Nederland) liggen dwars op EU-top

De Nederlandse leus is: een kleine EU betekent een kleinere begroting. En waarom moet Nederland betalen voor het vertrek van de Britten? Maar in Brussel wordt er fijntjes op gewezen dat Nederland ook 'ja' heeft gezegd tegen nieuwe uitgaven. Ons land wil betere bescherming van de buitengrenzen en meer veiligheid. Frans Timmermans zei daarover deze week: "Je moet niet beginnen met de vraag wat het kost. Je moet kijken naar wat je wilt dat de EU doet. En pas dan kijk je naar: wat mag het kosten."

Menukaart van de Commissie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel rekende gisteren tijdens een debat in de Bondsdag voor dat de EU meer dan 14.000 kilometer aan buitengrens heeft en dat die grenzen beschermd moeten worden. Dat kost geld, aldus Merkel.

Op tafel ligt vandaag een menukaart van de Europese Commissie, oftewel een stuk met keuzemogelijkheden. De regeringsleiders mogen kiezen wat ze willen. Wat betreft de baas van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, is het helder. Hij wil dat de begroting omhoog gaat. Bovendien wil de Commissie dat er snel een akkoord komt. Nederland heeft niet zoveel haast. Wat het kabinet betreft is er nog voldoende tijd, want de Britten zijn de Unie nog niet uit en de nieuwe begroting gaat pas over een paar jaar in.

Herverdeling Europees Parlement

Het andere onderwerp op deze informele top, zonder de Britten, gaat ook over de EU na de brexit. Door het vertrek van de Britten komen er zetels vrij in het Europese parlement en die moeten worden herverdeeld. Nederland wil eigenlijk dat alle Britse zetels verdwijnen, maar krijgt in de huidige voorstellen drie extra zetels, omdat ons land sinds de vorige verkiezingen meer inwoners heeft gekregen. Daarmee zouden we in totaal 29 Europarlementariƫrs krijgen.

Verder bespreken de leiders de heikele kwestie wie na de Europese verkiezingen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kiest. Het Europees Parlement wil zelf de opvolger van Juncker kiezen, maar steeds meer regeringsleiders willen een vinger in de pap bij de benoeming van een van de belangrijkste posten in Brussel.