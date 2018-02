Timmermans: Rutte moet hogere EU-uitgaven gaan uitleggen

De discussie over het geld is actueel nu de Britten de EU gaan verlaten. In de rekensommen die nu rondgaan kan Nederland zomaar één of twee miljard extra moeten betalen, bovenop de zeven miljard die we nu al betalen. "We staan aan het begin van de onderhandelingen dus die bedragen moeten we nog maar zien", zegt Timmermans. "Maar je moet ook kijken wat we ervoor terugkrijgen. Je geeft het geld namelijk niet aan Europa, je geeft het geld aan grensbewaking. Aan veiligheid, aan een verstandig migratiebeleid. Je geeft het niet aan zoiets onbestemds als Europa."

Volgens Timmermans valt het met de kosten wel mee. "Ik weet zeker dat Nederlanders ook bereid zijn om ietsjes meer bij te dragen aan de Europese Unie. Dan gaan we van een half kopje koffie naar misschien driekwart kopje koffie per dag. Dat valt nog wel op te brengen lijkt me."

Timmermans stelt dat bij het opstellen van de nieuwe begroting ook naar de spelregels gekeken moet worden. "Je moet zeker zijn dat het geld verstandig wordt uitgegeven. Dat vind ik heel normaal. Dus kunnen we regels opstellen waarbij we zeggen: de rechtstaat en het beschermen en handhaven van die rechtstaat is mede onderdeel van het beoordelen of je geld krijgt uit de EU-fondsen."