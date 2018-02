Justitie sloot deal van twee ton met weduwe Mieremet

Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 een fiks bedrag betaald aan de weduwe van topcrimineel John Mieremet. Ria E. kreeg in totaal ruim 156.000 euro uitgekeerd, bevestigt haar advocaat na berichtgeving van het tv-programma Zembla. Ze zou in eerste instantie twee ton krijgen, maar justitie bracht na het sluiten van de deal nog een bedrag in mindering.

De vrouw werd verdacht van het witwassen van het geld dat Mieremet verdiende met de handel in wapens en drugs. Het OM trof na zijn dood een schikking met weduwe Ria E.. Ze deed afstand van 6,5 miljoen euro aan crimineel vermogen en in ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd.

Factuur uit België

Daarnaast kreeg ze een onkostenvergoeding van twee ton. Omdat justitie in Nederland daarna nog een factuur uit België moest betalen werd nog een bedrag in mindering gebracht op de oorspronkelijke afspraak van 200.000 euro.

Mieremet werd in 2005 in Thailand doodgeschoten. Volgens het OM gebeurde dat in opdracht van Willem Holleeder, die nu voor die liquidatie terechtstaat. Mieremet liet na zijn dood niks na, omdat hij op papier niets had. Zijn vrouw had wel bezittingen, zoals de villa in het Belgische Neerpelt waar de twee woonden, een aantal bv's en een paar bankrekeningen waar veel geld op stond.

Goedkeuring Opstelten

Het OM liet beslag leggen op alle bezittingen van E. en begon een strafrechtelijk onderzoek tegen haar wegens witwassen van crimineel geld. Het kwam uiteindelijk niet tot een strafzaak, omdat justitie een schikking trof met de vrouw. Toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten keurde de deal goed.

Eind 2013 publiceerde het OM een persbericht over de schikking, maar dat was volgens Zembla niet volledig. De hoogte van de onkostenvergoeding werd daarin weggelaten. Justitie zegt nu dat het gaat om "kosten voor juridische bijstand en overige kosten" die Ria E. heeft gemaakt in de afwikkeling van de hele zaak.

Volgens advocaat Teurlings is het bedrag voor zijn cliënt geen gift van de Staat. "Het is echt een onkostenvergoeding. Toen beslag werd gelegd op de panden, zijn de hypotheekkosten wel dertien jaar lang blijven doorlopen. De schuld die mijn cliënt daardoor heeft opgebouwd, is vergoed."

Grapperhaus: een goede zaak

PvdA, SP en GroenLinks willen opheldering van minister Grapperhaus over de onkostenvergoeding. Die noemde vanochtend de manier waarop het OM heeft gehandeld "prima".

"Het Openbaar Ministerie heeft conform de richtlijnen de criminele erfenis van 6,5 miljoen euro afgenomen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Het OM heeft bepaalde kosten die verband hielden met die ontneming vergoed, omdat men de weduwe niet met schulden wilde laten zitten", zei de minister. Hij zal de Kamer nader informeren.