Wapenlobby-chef VS: wij beschermen schoolkinderen

Acht dagen na de bloedige schietpartij op een school in Florida heeft het hoofd van de Amerikaanse wapenlobby NRA zijn organisatie geprezen als de grote beschermer van Amerikaanse schoolkinderen. In een toespraak voor een conservatief publiek haalde Wayne LaPierre hard uit naar de "Democratische elite" die het drama in Florida in zijn ogen politiseert om het wapenbezit in de VS aan te pakken.

Vorige week woensdag liep een 19-jarige oud-leerling een middelbare school in Parkland binnen en schoot daar 17 scholieren en leraren dood. Leerlingen van de getroffen school kregen direct brede navolging met hun oproep om de vrije wapenwetgeving in de VS aan banden te leggen. President Trump ontving gisteren een delegatie van overlevenden en nabestaanden die hem vroegen om maatregelen om het kopen en bezitten van wapens moeilijker te maken.

Steun voor Trump

Trump reageerde met de suggestie dat leraren bewapend zouden moeten worden en schietles moeten krijgen. LaPierre schaarde zich achter Trumps opmerking en bood schoolmedewerkers gratis wapentraining aan.

Juist wapenvrije zones zoals scholen zijn een aantrekkelijk mikpunt voor schutters, aldus LaPierre. "Elke dag worden jonge kinderen afgezet bij scholen die in feite makkelijk toegankelijke, zachte doelwitten zijn voor iedereen die een massamoord wil plegen."

Over de tegenstanders van wapens, "op Europese leest geschoeide socialisten", zei LaPierre verder dat ze de NRA haten en alle individuele vrijheden om zeep willen helpen.