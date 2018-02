Atoomwaakhond: Iran houdt zich aan de nucleaire afspraken

Iran heeft zich aan de afspraken gehouden over de beperking van zijn nucleaire activiteiten. Dat blijkt uit een kwartaalrapportage van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, die persbureau Reuters heeft ingezien.

De afspraken zijn in 2015 opgelegd in een akkoord met de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ) en met Duitsland. In ruil voor de deal werden de sancties tegen Teheran opgeheven.

Volgens afspraak heeft Iran de toegestane voorraden laag verrijkt uranium en zwaar water niet overschreden. Ook is het uranium niet verder verrijkt dan de afgesproken grens, 3,67 procent.

Kernenergie

De Amerikaanse president Trump heeft felle kritiek op het akkoord en wil de voorwaarden aanpassen. Hij stelt onder meer dat Iran bezig is met de ontwikkeling van kernwapens.

Trump heeft geregeld gedreigd het akkoord op te zeggen. In januari zei hij dat hij de deal 'voor de laatste keer' overeind zou houden.

Het atoomakkoord is zo ontworpen dat Iran zeker een jaar nodig zou hebben om een atoombom te maken, als het dat zou willen.

Iran heeft altijd volgehouden dat het onderzoek doet voor de ontwikkeling van kernenergie en medische toepassingen.