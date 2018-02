KLM 'zeer ontstemd': nu moet Schiphol groeien

KLM is 'zeer ontstemd' dat afspraken over de opening van Lelystad Airport niet worden nagekomen. Lelystad gaat nu op zijn vroegst in 2020 open, in plaats van 2019, zo maakte minister Van Nieuwenhuizen vanochtend bekend.

De grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol wil nu ook af van de afspraak dat er op Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn. Schiphol zat vorig jaar met 497.000 vliegbewegingen al bijna aan die grens.

Dat maximum van 500.000 is afgesproken in het zogeheten Aldersakkoord. Maar onderdeel van dat akkoord was dus ook dat er vanaf 2019 vakantievluchten naar Lelystad verplaatst zouden worden, waardoor er op Schiphol meer plek zou komen voor overstapvluchten.

"Groei op Schiphol tot 2020 zou mogelijk zijn als verkeer op Schiphol uitgeplaatst kon worden naar Lelystad Airport", zegt KLM in een reactie. "Nu capaciteit op Lelystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk gemaakt worden conform het Aldersakkoord. Schiphol de komende jaren op slot zetten heeft zeer nadelige gevolgen voor de groei van mainport Schiphol en home-carrier KLM en daarbij behorende bereikbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid."

Schiphol teleurgesteld

Schipholtopman Jos Nijhuis noemt het uitstel teleurstellend. "De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing. Helaas gaat dat nu niet door. Het Aldersakkoord is één en ondeelbaar. We moeten nu weer met elkaar om de tafel om een oplossing te vinden. De luchtvaart blijft immers groeien."

Vakantievlieger Tui zag gedwongen verplaatsing van vakantievluchten naar Lelystad al niet zitten en pleit nu ook voor verdere groei op Schiphol. "Lelystad is niet de oplossing voor de beperkte capaciteit op Schiphol, zeker niet voor de vakantiegangers die geweerd zouden worden van Schiphol", zegt het bedrijf in een reactie.

"Het is van belang om nu te kijken naar groeimogelijkheden op Schiphol. Er is nu nog een plafond van 500.000 vliegbewegingen, maar met een paar maatregelen is het mogelijk om naar 550.000 bewegingen te groeien", zegt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Als die capaciteit objectief, transparant en zonder te discrimineren aan de markt wordt aangeboden, dan kan de luchtvaart blijven groeien in het belang van economie, werkgelegenheid en mobiliteit."