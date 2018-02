Van Nieuwenhuizen: uitstel moet vertrouwen omwonenden Lelystad terugwinnen

Door de uitbreiding van vliegveld Lelystad met zeker een jaar uit te stellen, hoopt minister Van Nieuwenhuizen het vertrouwen van omwonenden terug te winnen. Dat zei ze zojuist op een persconferentie over haar besluit.

"Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is", zei de minister. In de berekeningen over de overlast zaten aanvankelijk veel fouten.

"Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zo maar weer hersteld is. Met maximale druk op het proces is opening per 1 april 2019 misschien mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord."