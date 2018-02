Stadionplein Amsterdam wordt Johan Cruijffplein

De gemeente Amsterdam vernoemt het Stadionplein voor het Olympisch Stadion naar Johan Cruijff. De naamsverandering waarmee B&W Johan Cruijff eert, gaat in zodra de nieuwe straatnaamborden zijn onthuld. Dat zal over een paar weken zijn.

Voor het Stadionplein is gekozen omdat Ajax in de jaren 1971-1974, toen het drie keer de Europacup en eenmaal de Wereldcup won, zijn internationale wedstrijden in het Olympisch Stadion speelde. Johan Cruijff was de onbetwiste ster van het elftal.

B&W wijst er ook op dat de Johan Cruijff Foundation een kantoor heeft in het Olympisch Stadion.

Het voornemen is ook de Amsterdam Arena naar Cruijff te vernoemen, maar de naamsverandering is er officieel nog niet door. Cruijff overleed op 24 maart 2016, op 68-jarige leeftijd.