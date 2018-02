Partners krijgen na geboorte baby vanaf volgend jaar week vrij

Na de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf volgend jaar een week doorbetaald verlof. Minister Koolmees heeft de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), die dat mogelijk gaat maken, gepresenteerd op de negenmaandenbeurs.

Nu krijgen partners na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Vanaf volgend jaar wordt dat dus een week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra verlof krijgen. In die periode krijgen ze 70 procent van hun loon.

De week geboorteverlof kan in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen. Het hoeft dus niet meteen, maar kan bijvoorbeeld ook als de kraamverzorger net weg is.

Spitsuur van het leven

Minister Koolmees zegt: "Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles. Je zit meteen in het spitsuur van het leven. En dan is het natuurlijk goed om met elkaar extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind."

"De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt", aldus Koolmees.

Minder ver

Het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

Koolmees gaat met zijn nieuwe wet minder ver dan de Sociaal-Economische Raad (SER). Die adviseerde eerder om beide ouders zes weken doorbetaald verlof te geven.