SER wil betaald ouderschapsverlof, om te beginnen voor zes weken

Het nieuwe ouderschapsverlof moet in het eerste jaar worden opgenomen, "omdat het dan het hardst nodig is", zei Hamer. De ervaring leert ook dat de verdeling van zorgtaken die in het eerste jaar wordt gemaakt in de jaren daarna voor een groot deel in stand blijft.

Uitbreiden tot zestien weken

Dit verlof komt bovenop het zwangerschapsverlof van zestien weken dat moeders al krijgen. Op de lange termijn moet worden bekeken of het nieuwe ouderschapsverlof tot zestien weken kan worden uitgebreid, zoals de Europese Commissie adviseert.

Wat de SER betreft blijft ook de huidige ouderschapsregeling van kracht. Die houdt in dat ouders in de eerste acht jaar na de geboorte van een kind een periode minder gaat werken. Dat moeten ouders zelf blijven betalen.

Volgens Hamer weten veel jonge ouders niet hoe de huidige verlofregelingen in elkaar zitten. Daardoor wordt er te weinig gebruik van gemaakt.