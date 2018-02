Urk wil J.P. Coenstraat: 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen'

Karwan Fatah-Black, onderzoeker en docent gespecialiseerd in koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is verbaasd over het Urkse plan. "Ik zie echt problemen met het op een voetstuk plaatsen van deze mensen. Het is een heel eenzijdige kijk op de geschiedenis."

Volgens Karwan is van J. P. Coen bijvoorbeeld helemaal niet zo duidelijk wat hij nou voor Nederland heeft betekend. "Hij was in zijn tijd al omstreden, in Nederland, maar zeker op de plekken waar hij heeft huisgehouden."

Straatnamencommissie

De historicus begrijpt dat maritieme geschiedenis belangrijk is voor een gemeente die zo verbonden is met de zee, maar hij ziet andere manieren om het verleden te eren. "Je kan straten vernoemen naar schepen, naar mensen die op Urk zijn geboren of naar mensen die van daaruit hebben gevaren."

Of dat gaat gebeuren, hangt af van de straatnamencommissie van Urk, want die moet nog officieel beslissen over de straatnamen. Overigens is de kans klein dat Fatah-Blacks advies wordt opgevolgd. Er zit maar één iemand in de commissie en die heeft al laten weten dat hij zich in de motie van Hart voor Urk kan vinden.

NOS op 3 maakte eerder een reportage over omstreden standbeelden in Nederland: