Wat moeten we nu met de helden van toen?

Karwan Fatah-Black, onderzoeker en docent gespecialiseerd in koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, ziet dat anders. Hij vindt het een goede zaak dat de J.P. Coenschool van naam verandert. "We hebben er niet zoveel aan om deze geschiedenis als een soort eerbetoon aan zo'n school te hangen. Natuurlijk moet je het in zijn tijd plaatsen, maar zo denken we nu niet meer", zei hij in De Wereld Draait Door (DWDD).

Volgens Fatah-Black zijn de meeste 'koloniale helden' pas honderden jaren na hun dood op een voetstuk geplaatst. "Het is het op een voetstuk plaatsen van iets dat we volgens mij niet op een voetstuk moeten plaatsen."

'Onderdeel van ons koloniaal verleden'

Piet Emmer, hoogleraar en specialist op het gebied van slavernij en immigratie, zat ook aan tafel in DWDD en was het deels met hem eens. "Op dit ogenblik zouden we geen school of tunnel meer voor J.P. Coen maken. Maar aan de andere kant is het onderdeel van ons koloniaal verleden en is het zinloos om voortdurend dingen die ons op dit ogenblik verkeerd voorkomen, zoals straatnamen of beelden, te veranderen."

De beste oplossing is volgens hem om die namen en standbeelden te laten staan en erover te praten. "Het is juist belangrijk om je aan sommige namen te stoten, dan komt daarover weer een discussie op gang. Zoals bijvoorbeeld over de panelen op de Gouden Koets met zwarte mensen in onderdanige posities. Door die koets een keer per jaar te laten rijden kun je daar met je kinderen een keer per jaar over discussiƫren."